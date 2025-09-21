Italia travolgente | Argentina piegata 3-0 azzurri ai quarti

Una prova di carattere e maturità. L’Italia di Ferdinando De Giorgi supera l’Argentina con un netto 3-0 (25-23, 25-20, 25-22) e conquista il pass per i quarti di finale, dove affronterà la vincente tra Belgio e Finlandia. La partita. L’avvio non è stato semplice: la formazione sudamericana ha provato a mettere in difficoltà gli azzurri con aggressività al servizio e difese tenaci. Ma il muro italiano e le giocate di  Alessandro Michieletto  hanno progressivamente cambiato l’inerzia del set, vinto 25-23. Il secondo parziale è stato invece gestito con grande sicurezza: l’Italia ha allungato subito, ha difeso bene e ha chiuso 25-20 senza troppi affanni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

