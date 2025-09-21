Una mattinata di sole, il richiamo della natura e l’adrenalina della caccia. Sembrava una giornata come tante altre per un gruppo di amici, uniti dalla passione per la battuta al cinghiale. Camminavano tra la vegetazione, l’aria frizzante e il silenzio rotto solo dai loro passi e dai richiami. Poi, all’improvviso, un attimo di distrazione, un rumore secco e l’inimmaginabile si è trasformato in realtà. Un proiettile, sparato con l’intento di colpire un animale, ha deviato la sua traiettoria. Un rimbalzo fatale. E un uomo, un amico, è crollato a terra, spezzando per sempre l’atmosfera di quella giornata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Italia, tragedia durante battuta di caccia: “È stato il compagno”. Cos’è successo