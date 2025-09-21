Italia tragedia durante battuta di caccia | È stato il compagno Cos’è successo
Una mattinata di sole, il richiamo della natura e l’adrenalina della caccia. Sembrava una giornata come tante altre per un gruppo di amici, uniti dalla passione per la battuta al cinghiale. Camminavano tra la vegetazione, l’aria frizzante e il silenzio rotto solo dai loro passi e dai richiami. Poi, all’improvviso, un attimo di distrazione, un rumore secco e l’inimmaginabile si è trasformato in realtà. Un proiettile, sparato con l’intento di colpire un animale, ha deviato la sua traiettoria. Un rimbalzo fatale. E un uomo, un amico, è crollato a terra, spezzando per sempre l’atmosfera di quella giornata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: italia - tragedia
Italia. Tragedia in città, massacrato e lasciato così per strada: la scena atroce davanti ai soccorsi
Terribile incendio in Italia, è tragedia! Vittoria muore soffocata: “Tremendo”
Italia. Gazebo vola addosso a una famiglia: è tragedia. “L’ho raccolta dal fondo della piscina”
Tragedia in Italia - facebook.com Vai su Facebook
Speculare sulla tragedia in Medio Oriente per attaccare il Governo Meloni è indecente: ancora peggio è che chi si professa democratico arrivi a invocare il blocco dei lavori parlamentari. Schlein e compagni: quando inizierete davvero a lavorare per gli italiani - X Vai su X
Santa Marina, durante una battuta di caccia spara a un amico scambiandolo per un cinghiale e lo uccide; Tragedia alla battuta di caccia nel Salernitano, spara per errore e uccide l’amico; Non è successo nulla, solo un banale “incidente di caccia”..
Tragedia durante una battuta di caccia a Carrù: quarantenne ucciso da un compagno - Grave incidente di caccia questa mattina (domenica 21 settembre) nelle campagne alle porte di Carrù durante una battuta al cinghiale: uno dei cacciatori è stato colpito dal rimbalzo di un proiettile ... msn.com scrive
Uccisa durante una battuta di caccia a Trieste, chiusa inchiesta - La Procura di Trieste ha chiuso l'inchiesta sulla morte di Denise Marzi, avvenuta durante una battuta di caccia nella riserva di Basovizza lo scorso 21 novembre. Da ansa.it