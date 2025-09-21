Italia tragedia durante battuta di caccia | È stato il compagno Cos’è successo 

Thesocialpost.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una mattinata di sole, il richiamo della natura e l’adrenalina della caccia. Sembrava una giornata come tante altre per un gruppo di amici, uniti dalla passione per la battuta al cinghiale. Camminavano tra la vegetazione, l’aria frizzante e il silenzio rotto solo dai loro passi e dai richiami. Poi, all’improvviso, un attimo di distrazione, un rumore secco e l’inimmaginabile si è trasformato in realtà. Un proiettile, sparato con l’intento di colpire un animale, ha deviato la sua traiettoria. Un rimbalzo fatale. E un uomo, un amico, è crollato a terra, spezzando per sempre l’atmosfera di quella giornata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

italia tragedia durante battuta di caccia 200 stato il compagno cos8217232 successo160

© Thesocialpost.it - Italia, tragedia durante battuta di caccia: “È stato il compagno”. Cos’è successo 

In questa notizia si parla di: italia - tragedia

Italia. Tragedia in città, massacrato e lasciato così per strada: la scena atroce davanti ai soccorsi

Terribile incendio in Italia, è tragedia! Vittoria muore soffocata: “Tremendo”

Italia. Gazebo vola addosso a una famiglia: è tragedia. “L’ho raccolta dal fondo della piscina”

Santa Marina, durante una battuta di caccia spara a un amico scambiandolo per un cinghiale e lo uccide; Tragedia alla battuta di caccia nel Salernitano, spara per errore e uccide l’amico; Non è successo nulla, solo un banale “incidente di caccia”..

Tragedia durante una battuta di caccia a Carrù: quarantenne ucciso da un compagno - Grave incidente di caccia questa mattina (domenica 21 settembre) nelle campagne alle porte di Carrù durante una battuta al cinghiale: uno dei cacciatori è stato colpito dal rimbalzo di un proiettile ... msn.com scrive

Uccisa durante una battuta di caccia a Trieste, chiusa inchiesta - La Procura di Trieste ha chiuso l'inchiesta sulla morte di Denise Marzi, avvenuta durante una battuta di caccia nella riserva di Basovizza lo scorso 21 novembre. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Italia Tragedia Durante Battuta