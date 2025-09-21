Italia sul tetto del mondo | le azzurre vincono la Billie Jean King Cup contro gli USA

Stati Uniti sconfitti dall’Italia: le azzurre vincono la Billie Jean King Cup, che prestazione per le ragazze di Tathiana Garbin. L’ Italia supera gli Stati Uniti in finale e vince in maniera magistrale la Billie Jean King Cup: ennesima soddisfazione per le ragazze azzurre di Tathiana Garbin! Italia vs USA: le azzurre conquistano la Billie Jean King Cup per 2-0. L’ Italia è riuscita a vincere la Billie Jean King Cup per il secondo anno consecutivo superando appunto di 2-0 gli Stati Uniti. Elisabetta Cocciaretto ha battuto Emma Navarro con un doppio 6-4, mentre Jasmine Paolini ha superato Jessica Pegula 6-4, 6-2. 🔗 Leggi su Sportface.it

