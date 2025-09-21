Italia-Stati Uniti oggi in finale Billie Jean King Cup a che ora gioca Paolini e dove vederla in TV e streaming

Italia-Stati Uniti è la finale di Coppa Davis 2025. Si parte alle ore 11 con Cocciaretto-Navarro, a seguire Paolini-Pegula. in caso di parità si giocherà pure il doppio. Diretta TV in chiaro su Supertennis. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sarà Italia-Stati Uniti la finale di Billie Jean King Cup Con due rimonte Navarro e Pegula vincono i singolari che condannano la Gran Bretagna Domani alle 11:00 la finale in diretta in esclusiva su SuperTennis e in streaming su SuperTenniX #BJKCup

BJK Cup, preview finale: Italia-Stati Uniti verso il grande equilibrio, decisivo il confronto tra Paolini e Pegula - Errani per diventare la settima di sempre con almeno 5 trionfi, Davenport la quarta a vincere in doppia veste ... Secondo ubitennis.com

Cuore e rimonte: così l'Italia si prepara a sfidare gli Usa nella finale di BJK Cup - Di fronte ci sarà la nazionale a stelle e strisce con Pegula e Navarro ... Da gazzetta.it