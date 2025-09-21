L’Italia ha conquistato sette medaglie ai Mondiali 2025 di atletica: un oro (Mattia Furlani nel salto in lungo), tre argenti (Nadia Battocletti sui 10.000 metri, Antonella Palmisano sui 35 km di marcia, Andrea Dallavalle nel salto triplo), tre bronzi (Iliass Aouani nella maratona, Leonardo Fabbri nel getto del peso, Nadia Battocletti sui 5.000 metri). Si tratta del miglior bottino di sempre per il Bel Paese, visto che si sono superati i sei allori di Goteborg 1995 (due ori, due argenti, due bronzi). Rispetto all’edizione in terra svedese, come in quelle di Siviglia 1999 e Roma 1987, si è portato a casa un oro in meno. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Italia sesta nella classifica a punti dei Mondiali! Record eguagliato, beffa tedesca e britannica nel finale