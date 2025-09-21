Sono ore di angoscia a Villanovaforru, piccolo centro a una cinquantina di chilometri da Cagliari, dove un bambino di 5 anni è stato travolto da un’Ape Piaggio mentre pedalava sulla sua bicicletta. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di domenica, intorno alle 17, alla periferia del paese. Il piccolo stava giocando con un amichetto, quando all’improvviso il mezzo, guidato da un pensionato, lo ha urtato violentemente facendolo cadere sull’asfalto. L’uomo alla guida si è immediatamente fermato per prestare aiuto, allertando i soccorsi. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118, che ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso Areus per il trasferimento urgente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Italia, schianto tremendo: bambino di 5 anni in bici investito da un’Ape