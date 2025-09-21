Italia regina nella Billie Jean King Cup | un trionfo che parla anche di storia e diritti

L’Italia del tennis femminile è campione del mondo per la seconda volta di fila. Le azzurre di Tathiana Garbin hanno sconfitto gli Stati Uniti 2-0 al termine di una finale incredibile, dominata dall’inizio alla fine. Decisive le vittorie di Elisabetta Cocciaretto (che ha sconfitto Navarro 6-4, 6-4) e di Jasmine Paolini (che ha battuto Pegula 6-4, 6-2). Per l’Italia è la sesta Billie Jean King Cup. Considerata l’omologa femminile della Coppa Davis, la BJK Cup porta il nome di una delle più grandi tenniste della storia. Billie Jean King, nata Billie Jean Moffitt il 22 novembre 1943 a Long Beach, California, è una paladina dell’uguaglianza di genere e della giustizia sociale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

