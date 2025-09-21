Italia regina nella Billie Jean King Cup | un trionfo che parla anche di storia e diritti
L’Italia del tennis femminile è campione del mondo per la seconda volta di fila. Le azzurre di Tathiana Garbin hanno sconfitto gli Stati Uniti 2-0 al termine di una finale incredibile, dominata dall’inizio alla fine. Decisive le vittorie di Elisabetta Cocciaretto (che ha sconfitto Navarro 6-4, 6-4) e di Jasmine Paolini (che ha battuto Pegula 6-4, 6-2). Per l’Italia è la sesta Billie Jean King Cup. Considerata l’omologa femminile della Coppa Davis, la BJK Cup porta il nome di una delle più grandi tenniste della storia. Billie Jean King, nata Billie Jean Moffitt il 22 novembre 1943 a Long Beach, California, è una paladina dell’uguaglianza di genere e della giustizia sociale. 🔗 Leggi su Cultweb.it
In questa notizia si parla di: italia - regina
Maria Bravi, la regina del Caffè Pellicci di Londra: a 85 anni nominata Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia
Trionfo azzurro a Madrid: l’Italia regina d’Europa agli Europei a squadre
Quali sono le destinazioni balneari più amate d’Italia: Jesolo è regina dell’estate 2025
La regina della cucina cinese in Italia: Rosy Chin La nuova stagione di #Foodish, in prima visione assoluta su TV8 da lunedì a venerdì alle 20:30 #StayHungryStayFoodish - facebook.com Vai su Facebook
#Pallavolo: #Italia regina #mondiale, dopo 23 anni l'#iride #femminile #Bangkok, le #azzurre sono tornate sul gradino più alto del #podio #iridato. Battuta in #finale la #Turchia 3-2. Secondo #titolo dopo quello del 2002 #sport #volley - X Vai su X
Billie Jean King Cup, Italia ancora regina; Italia, le precedenti finali di Billie Jean King Cup. Tanti ricordi felici dal 2006 in avanti; Billie Jean King Cup, l'Italia è di nuovo in finale.
Campionesse del mondo! Italia regina di nuovo nella Billie Jean King Cup - 0 e conquistano il trofeo per la seconda volta consecutiva ... laprovinciadivarese.it scrive
L’Italia femminile di tennis ha vinto la Billie Jean King Cup - La Nazionale italiana di tennis ha vinto la Billie Jean King Cup, il principale torneo femminile di tennis a squadre per nazionali, che si è tenuto a Shenzhen, in Cina. Come scrive ilpost.it