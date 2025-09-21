Italia regina del tennis! Cocciaretto e Paolini schiantano Pegula e Navarro
L'Italia del tennis si è laureata campione nella Billie Jean King Cup, una vittoria storica che ha consolidato il prestigio del movimento tennistico italiano a livello internazionale. Questo trionfo è stato il risultato di una prestazione eccezionale, dove la squadra ha dimostrato non solo talento, ma anche una determinazione ferrea e una coesione invidiabile. Le protagoniste assolute sono state Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini, che hanno saputo elevare il loro gioco nei momenti decisivi, superando in finale le forti avversarie americane Emma Navarro e Jessica Pegula.
