Italia ora l’obiettivo è il deficit

Il viatico della promozione dei conti pubblici italiani da parte dell’Agenzia di rating americana Fitch non porta solo maggiore affidabilità del Paese sui mercati (e, dunque, minore spesa per interessi, almeno in prospettiva), ma avvicina notevolmente un traguardo a lungo inseguito e perseguito: l’uscita dell’Italia dalla cosiddetta procedura di infrazione di Bruxelles per deficit eccessivo, con tutto quello che di positivo da questa "liberazione" deriva per la manovra e per gli impegni in materia di difesa. E, dunque, non è un caso che il ministro dell’Economia avvisi che l’obiettivo del governo, a questo punto, è quello di portare il deficit italiano sotto la fatidica soglia del 3% del Pil già quest’anno: "È possibile e soprattutto sarebbe un’opportunità storica". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
