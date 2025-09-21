Italia notte di follia! Giovane vola dal tetto dell’auto | Gioco folle

Thesocialpost.it | 21 set 2025

Il silenzio della notte, rotto solo dal rombo di un motore, nascondeva una tragedia imminente. Tre amici, in cerca di un brivido, avevano trasformato la strada in un palcoscenico per una bravata folle. Uno di loro, il più audace, si era arrampicato sul tetto dellauto, pronto a sfidare la velocità e la sorte, filmando l’impresa con il suo cellulare. Un gesto di spensierata incoscienza che, in un istante, si è trasformato in un incubo. L’accelerazione improvvisa, la perdita di equilibrio, la caduta violenta. E poi, il silenzio rotto solo dalla corsa disperata degli amici verso il ragazzo, rimasto a terra, immobile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

