Italia notte di follia! Giovane vola dal tetto dell’auto | Gioco folle

Il silenzio della notte, rotto solo dal rombo di un motore, nascondeva una tragedia imminente. Tre amici, in cerca di un brivido, avevano trasformato la strada in un palcoscenico per una bravata folle. Uno di loro, il più audace, si era arrampicato sul tetto dell’auto, pronto a sfidare la velocità e la sorte, filmando l’impresa con il suo cellulare. Un gesto di spensierata incoscienza che, in un istante, si è trasformato in un incubo. L’accelerazione improvvisa, la perdita di equilibrio, la caduta violenta. E poi, il silenzio rotto solo dalla corsa disperata degli amici verso il ragazzo, rimasto a terra, immobile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Italia, notte di follia! Giovane vola dal tetto dell’auto: “Gioco folle”

In questa notizia si parla di: italia - notte

11 luglio 1982, l’Italia alza la Coppa: Bruno Conti ricorda la notte magica di Madrid

Radio Kiss Kiss Italia arriva nel Sannio, protagonista alla ‘Notte delle Streghe’

Italia 1, di notte tutti pazzi per l'oltretomba

È stata una notte di magia che ha attraversato l’Italia, ma in Lombardia ha assunto i contorni di una vera e propria esplosione di luce. Dalle Alpi alla pianura, dai laghi ai capoluoghi, decine di municipi, monumenti, piazze e palazzi si sono tinti di verde, trasform - facebook.com Vai su Facebook

La notte in cui Sydney Pollack tagliò 5 scene senza avvisare nessuno e la passerella di Prada del 2017 che rievoca lo stile combattente dei Seventies: tagli e i ripristini di una storia d’amore resta aperta e politica - X Vai su X

Picchiato fino a svenire: ragazzo intubato e portato in ospedale in gravi condizioni; Notte di follia a Fermo: rapina e polizia accerchiata da 15 giovani; Follia nella notte ad Arezzo: 25enne non si ferma all'alt e fa un incidente. Era sotto effetto di droga.