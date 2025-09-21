Dopo l’esordio (ampiamente) vincente contro la Svizzera, per l’Italia del baseball guidata da Francisco Cervelli è tempo di affrontare la seconda partita del girone C degli Europei, quella contro la Lituania, ieri sconfitta dalla Grecia nel match d’esordio. Ancora una volta, in questo caso è difficile avere dubbi su quale sarà l’esito del confronto. Soprattutto perché gli azzurri, nel match di debutto, hanno fatto già capire che l’attacco è a pieno regime. Non può essere questa partita, e neppure lo può essere quella di domani contro la Grecia, una preoccupazione tale da creare dubbi alla squadra italiana. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Italia-Lituania oggi, Europei baseball 2025: orario, programma, tv, streaming