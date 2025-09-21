Italia domani scuole chiuse per allerta meteo | la decisione è appena arrivata Ecco dove 

Una cupa coltre di nuvole avvolge la Liguria, e un’aria pesante carica di umidità e tensione si diffonde su tutta la costa. Le previsioni meteorologiche, diramate dall’ Agenzia Arpal, non lasciano spazio a dubbi: un’ allerta arancione per forti temporali è in atto dalla mezzanotte, destinata a protrarsi fino al pomeriggio di lunedì. I telefoni squillano, le chat dei social sono in fermento e l’intera regione si prepara ad affrontare un’ondata di maltempo. La chiusura si estende a tutta la regione. La decisione di chiudere le scuole non riguarda solo alcuni comuni, ma coinvolge l’intera regione ligure, con misure adottate in autonomia dai vari enti locali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

