Italia bloccata | sciopero generale lunedì 22 settembre quello che c’è da sapere

Lunedì 22 settembre l’Italia rischia di rimanere bloccata per lo sciopero generale di 24 ore che coinvolgerà trasporti, scuola, università e diversi servizi al cittadino. Le motivazioni spaziano dalla solidarietà per Gaza alla protesta contro l’ economia di guerra, fino alla denuncia di sfruttamento del lavoro, precarietà e mancanza di tutele sociali. A fermarsi saranno soprattutto i trasporti: autobus, metro, tram e ferrovie su tutto il territorio nazionale, con l’esclusione dei voli. Scuole e università, comprese quelle private, vedranno l’adesione di docenti, personale ATA ed educatori, mentre disagi sono attesi anche in logistica, porti e servizi marittimi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it