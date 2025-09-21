Italia bloccata domani 22 settembre | tutto quello che bisogna sapere

Lunedì 22 settembre è prevista una giornata di forti disagi su tutto il territorio nazionale a causa dello sciopero generale di 24 ore che coinvolgerà il settore dei trasporti, il comparto scuola, le università e numerosi servizi destinati ai cittadini. Le ragioni della mobilitazione vanno dalla solidarietà per Gaza alla protesta contro l' economia di guerra, fino alla lotta contro sfruttamento lavorativo, precarietà e assenza di tutele sociali. L'astensione dal lavoro interesserà in modo particolare i trasporti pubblici: autobus, linee metropolitane, tram e ferrovie subiranno interruzioni su scala nazionale, ad eccezione dei voli.

In questa notizia si parla di: italia - bloccata

«Contro il massacro blocchiamo tutto»: oggi il grande corteo per le vie di Mestre; Inter, che partenza: doppio Thuram e Ajax ko 2-0; Il Giro d'Italia parte da Modena, le strade chiuse e le modifiche alla viabilità.

L’Italia si ferma per sciopero, da lunedì 22 settembre, in arrivo disagi per chi viaggia - Si fermano treni, bus, navi, quello di domani non sarà però l’unico, scioperi previsti fino a novembre, fermi anche i taxi ... Secondo rtl.it

Domani sciopero generale per treni, mezzi pubblici e taxi. Cosa sapere su orari e fasce di garanzia per spostarsi lunedì 22 settembre - I sindacati hanno proclamato uno sciopero generale che coinvolgerà anzitutto i treni e i mezzi pubblici ... Da startupitalia.eu