Italia-Belgio volley quarti di finale Mondiali 2025 | programma orari e diretta TV
L’Italia affronterà il Belgio nei quarti di finale del Mondiale 2025 di volley: ecco programma, orari e dove vederla in TV e streamging. L’Italvolley maschile continua il suo percorso ai Campionati del mondo di pallavolo 2025 nelle Filippine. Dopo la vittoria netta contro l’Argentina agli ottavi, la squadra di Ferdinando De Giorgi si prepara ad affrontare nuovamente il Belgio ai quarti di finale. Una sfida dal sapore di rivincita, visto che nella fase a gironi proprio i belgi avevano superato gli azzurri al tie-break. Italvolley ai Mondiali 2025 – il cammino finora. Il percorso dell’ Italia ai Mondiali di volley 2025 è stato caratterizzato da alti e bassi: Fase a gironi: vittorie nette contro Algeria (3-0) e Ucraina (3-0), ma sconfitta al tie-break con il Belgio (2-3). 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
In questa notizia si parla di: italia - belgio
