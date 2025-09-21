Italia battuta di pesca si trasforma in tragedia Giovanissimo morto così davanti agli amici 

Una tranquilla mattinata di svago si è trasformata in tragedia. Un giovane di 20 anni, di origine romena, è annegato in un canale navigabile. La vittima era uscita a pescare insieme ad alcuni amici, ma una fatale scivolata in acqua ha spezzato per sempre una giornata che doveva essere di relax e divertimento. La dinamica del dramma. Secondo una prima e sommaria ricostruzione dei fatti, il giovane, appassionato di pesca, stava cercando di raggiungere un punto lungo la sponda che riteneva più favorevole per lanciare la sua lenza. In un momento di sfortunata distrazione o di un passo falso, ha perso l’equilibrio e la sua vita ha preso una piega drammatica, precipitando nelle acque del canale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

