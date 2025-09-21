Italia battuta di pesca si trasforma in tragedia Giovanissimo morto così davanti agli amici
Una tranquilla mattinata di svago si è trasformata in tragedia. Un giovane di 20 anni, di origine romena, è annegato in un canale navigabile. La vittima era uscita a pescare insieme ad alcuni amici, ma una fatale scivolata in acqua ha spezzato per sempre una giornata che doveva essere di relax e divertimento. La dinamica del dramma. Secondo una prima e sommaria ricostruzione dei fatti, il giovane, appassionato di pesca, stava cercando di raggiungere un punto lungo la sponda che riteneva più favorevole per lanciare la sua lenza. In un momento di sfortunata distrazione o di un passo falso, ha perso l’equilibrio e la sua vita ha preso una piega drammatica, precipitando nelle acque del canale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: italia - battuta
Europeo Under 18 Basket femminile, immediato riscatto per l’Italia: Finlandia battuta 61-59
Settebello, cuore e batticuore: Serbia battuta ai rigori. L'Italia è già ai quarti del Mondiale
LIVE Italia-Norvegia 1-1, Europei calcio femminile 2025 in DIRETTA: Hegerberg porta le scandinave in parità, battuta Giuliani dopo un’incertezza
Ottima prova dell’Italia ai Mondiali di volley: battuta 3-0 l’Argentina con una prova di forza e qualità da parte degli Azzurri. Nel finale, nervi tesi tra le due panchine, con il ct Mendez minaccioso verso De Giorgi. Cosa è successo - facebook.com Vai su Facebook
Errani e Paolini portano l'Italia in finale di Billie Jean King Cup! Battuta l'Ucraina nel doppio decisivo - X Vai su X
Pesca italiana sul lastrico: demolizione pescherecci d’altura entro il 2030; Battuta di pesca in apnea alle Isole Eolie finisce in tragedia: Giuseppe muore a 35 anni; Tragica battuta di pesca, sub muore a Casalabate.
Italia beffa atroce, Agyemang punisce anche le azzurre - Stavano per essere lacrime di gioia, si sono trasformate in lacrime di profonda delusione, se non di dolore vero e proprio. Da ansa.it
Pesca sportiva, Mondiali long casting: tre ori per l'Italia - Nonostante il titolo mondiale sia andato alla squadra di casa dell'Argentina, l'Italia Team A di pesca sporticva, composta da Biagio Morra, Massimo Gargiulo, Filippo Montepagano e Leonardo Stefanini, ... Lo riporta sportmediaset.mediaset.it