Italia ai Quarti di Finale dei Mondiali di Pallavolo | successo per 3-0 sull’Argentina

ABBONATI A DAYITALIANEWS Vittoria netta negli ottavi. L’ Italia di Ferdinando De Giorgi raggiunge i quarti di finale dei Mondiali di pallavolo 2025 grazie a una prestazione convincente contro l’ Argentina, superata con un netto 3-0 (25-23, 25-20, 25-22). Gli azzurri, campioni del mondo in carica, hanno così superato il turno degli ottavi con autorevolezza, confermando la loro crescita durante la competizione. Da sottolineare che l’Argentina era reduce dall’eliminazione dei campioni olimpici della Francia, rendendo la vittoria italiana ancora più significativa. Prossimo ostacolo: Belgio o Finlandia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Italia ai Quarti di Finale dei Mondiali di Pallavolo: successo per 3-0 sull’Argentina

