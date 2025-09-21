Italia 1 Ingegneria perduta | un botto nella notte

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( Ingegneria perduta Italia 1) Nella notte tra mercoledì e giovedì Italia 1 manda in onda format documentaristici a carattere ingegneristico che, sorprendentemente, tengono svegli “eroici” spettatori attratti da grandi opere del passato. Si parte con Costruttori di piramidi-I loro segretitra le due e le tre ma il clou è tra le 3 e le 4:30 con la serie Ingegneria perduta che segna una media di oltre 70mila spettatori con picchi di circa 80mila teste e quasi il 9% di share nella seconda puntata tra le 3:45 e le 4:30. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

