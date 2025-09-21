Israele l' arroganza del potere sionista | Katz minaccia di piantare la bandiera israeliana a Sana' a capitale yemenita
Se oggi è Sana'a, domani potrebbe essere qualsiasi altra capitale del mondo che rifiuti di piegarsi e sottomettersi alla volontà dell'espansionismo israeliano Le dichiarazioni del ministro della Difesa israeliano Israel Katz del 19 settembre rappresentano un momento di verità che svela la nat. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
