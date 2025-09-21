Israele l' arroganza del potere sionista | Katz minaccia di piantare la bandiera israeliana a Sana' a capitale yemenita

Ilgiornaleditalia.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se oggi è Sana'a, domani potrebbe essere qualsiasi altra capitale del mondo che rifiuti di piegarsi e sottomettersi alla volontà dell'espansionismo israeliano Le dichiarazioni del ministro della Difesa israeliano Israel Katz del 19 settembre rappresentano un momento di verità che svela la nat. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

israele l arroganza del potere sionista katz minaccia di piantare la bandiera israeliana a sana a capitale yemenita

© Ilgiornaleditalia.it - Israele, l'arroganza del potere sionista: Katz minaccia di piantare la bandiera israeliana a Sana'a, capitale yemenita

In questa notizia si parla di: israele - arroganza

Medio Oriente, l'arroganza del ministro della Giustizia israeliano Yariv Levin: "È giunto il momento di annettere la Cisgiordania", ma non è territorio di Israele

Il progetto colonialista di Netanyahu va fermato. Ma l’arroganza del potere non è solo in Israele; Turista ebreo aggredito in un autogrill a Milano, Papetti: «Bisogna evitare di alimentare l'odio. A partire dall'uso delle parole»; Lobby israeliana, controllo dell'informazione e genocidio a Gaza: intervista a Diego Siragusa.

israele arroganza potere sionistaCome parlare di Israele senza cadere nell'odio - Difendere senza idolatrare e criticare Netanyahu senza cadere nell’antisemitismo è possibile. Riporta ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Israele Arroganza Potere Sionista