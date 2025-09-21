Israele il Campidoglio espone un fiocco giallo per la liberazione degli ostaggi del 7 ottobre 2023

Romatoday.it | 21 set 2025

Nella mattinata di domenica 21 settembre a Palazzo Senatorio è stata issata una bandiera con un fiocco giallo.Un fiocco giallo in CampidoglioIl fiocco giallo rappresenta il sostegno alla liberazione degli ostaggi israeliani, sequestrati il 7 ottobre di due anni fa da parte dei miliziani di Hamas. 🔗 Leggi su Romatoday.it

israele campidoglio espone fioccoCampidoglio espone bandiera palestinese e fiocco giallo per gli ostaggi - In Campidoglio è stata esposta la bandiera della Palestina, accanto a un fiocco giallo dedicato agli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas. rainews.it scrive

israele campidoglio espone fioccoGaza, al Campidoglio di Roma fiocco giallo per gli ostaggi accanto alla bandiera palestinese - I consiglieri di Fdi in una nota: "Esporre anche quella di Israele per dare un messaggio di pace, di equilibrio e di rispetto reciproco" ... Come scrive dire.it

