Israele | Eliminati numerosi terroristi nelle ultime 24 ore | La Giordania riapre parzialmente il valico di Allenby
Hamas pubblica una foto dei 47 ostaggi israeliani: "Tutti come Ron Arad, disperso dal 1988". Nuove proteste a Tel Aviv. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Il capo di una cellula Nukhba di ham4s infiltratasi in Israele il 7 ottobre, Mahmoud Said Tamarez, è stato eliminato dall'IDF.
Israele - Gaza: la guerra. Le news in diretta - la Repubblica
La Giordania riapre parzialmente il valico di Allenby; Netanyahu atterrato a Washington, martedì l'incontro con Trump; L’esercito israeliano demolisce 23 edifici a Jenin in Cisgiordania. Somalia, figure chiave Isis eliminate da raid Usa.
Attacchi su Gaza City: decine di morti, Israele rivendica l'uccisione di membri di Hamas - Le forze israeliane continuano gli attacchi contro la più grande città della Striscia mentre migliaia di palestinesi sono in fuga. Segnala msn.com
Israele, attacco finale a Gaza City “Stiamo distruggendo i siti di Hamas”/ Migliaia di persone in fuga - E' scattata l'operazione finale di Israele a Gaza City, per liberare la città da Hamas: numerosi bombardamenti nella notte, tutti i dettagli ... Secondo ilsussidiario.net