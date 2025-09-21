israele bombarda edificio residenziale a gaza city almeno 4 morti gran bretagna e portogallo pronti a riconoscere lo stato di palestina

Roma, 21 settembre 2025 – Aumenta di giorno in giorno, di ora in ora, la drammatica conta delle vittime civili a Gaza City. Sarebbero almeno 14 i palestinesi rimasti uccisi dall'alba in attacchi israeliani nella Striscia di Gaza. Lo riferisce la tv satellitare al-Jazeera che cita fonti mediche dell'enclave palestinese. Almeno 4 i palestinesi uccisi in un attacco aereo dell'aviazione israeliana che ha colpito un edificio residenziale con civili all'interno. Solo ieri i morti sono stati più di 60 morti e oltre 200 i feriti. Intanto Gran Bretagna e Portogallo riconosceranno oggi lo Stato di Palestina, in vista dell'inizio, lunedì a New York, dell'Assemblea generale dell'Onu dove la “soluzione dei due Stati” al conflitto israelo-palestinese sarà al centro del dibattito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

