Israele bombarda edificio residenziale a Gaza City almeno 4 morti Gran Bretagna e Portogallo pronti a riconoscere lo Stato di Palestina
Roma, 21 settembre 2025 – Aumenta di giorno in giorno, di ora in ora, la drammatica conta delle vittime civili a Gaza City. Sarebbero almeno 14 i palestinesi rimasti uccisi dall'alba in attacchi israeliani nella Striscia di Gaza. Lo riferisce la tv satellitare al-Jazeera che cita fonti mediche dell'enclave palestinese. Almeno 4 i palestinesi uccisi in un attacco aereo dell'aviazione israeliana che ha colpito un edificio residenziale con civili all'interno. Solo ieri i morti sono stati più di 60 morti e oltre 200 i feriti. Intanto Gran Bretagna e Portogallo riconosceranno oggi lo Stato di Palestina, in vista dell'inizio, lunedì a New York, dell'Assemblea generale dell'Onu dove la “soluzione dei due Stati” al conflitto israelo-palestinese sarà al centro del dibattito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
