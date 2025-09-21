Ippica | grande attesa per la tradizionale corsa dell’Arcoveggio Si comincia alle 14,30 Continentale ecco lo spettacolo

Lo spettacolo sarà servito, all’ ippodromo Arcoveggio, con l’edizione numero 77 del Gran Premio Continentale, trofeo Tomaso Grassi. Le corse avranno inizio alle 14,30. Non solo il Continentale, ma anche il Filly e il ricordo di un grande del trotto internazionale come Vincenzino Gasparetto. alle prime ore del pomeriggio. Una prova, il Continentale, che dall’ormai lontano 1949 ha regalato grandi emozioni mettendo in evidenza i migliori 4 anni. Tra questi, nel corso del tempo, fior di campioni come Newstar, Varenne, Brillantissime, nonché il recorder (1.11.5) Urlo dei Venti e nel 2024, il romagnolo Encierro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

