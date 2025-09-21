Ipotesi Gemmato candidato del centrodestra per le Regionali il sottosegretario | Mio nome sul tavolo

“Sì, il mio nome è sul tavolo ed è sul tavolo come nome rappresentativo di tutta una classe dirigente”. A parlare è il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato (Fdi), rispondendo ai giornalisti a margine di un evento sulla Sanità a Fasano, in merito alle ipotesi per il candidato presidente. 🔗 Leggi su Baritoday.it

