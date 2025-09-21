Investite e uccise mentre vanno alla festa del paese

Le due vittime avevano 21 anni. Il fatto è avvenuto a Brivio, in provincia di Lecco, la sera del 20 settembre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Investite e uccise mentre vanno alla festa del paese

Due giovani ragazze investite e uccise: si riapre il drammatico dibattito sulla sicurezza stradale nei centri urbani

Due ragazze di 21 anni investite e uccise da un'auto: camminavano sul ciglio della strada per andare alla festa di paese

Morte due amiche di 21 anni, investite e uccise da un'auto a Brivio: andavano alla festa del paese. Salva un'altra ragazza che era con loro

