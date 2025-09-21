Investite e uccise due ragazze di 21 anni a Lecco | travolte alle spalle mentre andavano alla festa di paese

Insieme alle due ragazze c'era una terza amica coetanea, rimasta illesa. Sulla dinamica indagano i carabinieri di Merate: l'auto che le ha travolte e uccise sul colpo sulla provinciale di Brivio (Lecco) avrebbe prima sbandato contro un'altra vettura parcheggiata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: investite - uccise

Due giovani ragazze investite e uccise: si riapre il drammatico dibattito sulla sicurezza stradale nei centri urbani

Due ragazze di 21 anni investite e uccise da un'auto: camminavano sul ciglio della strada per andare alla festa di paese

Morte due amiche di 21 anni, investite e uccise da un'auto a Brivio: andavano alla festa del paese. Salva un'altra ragazza che era con loro

Due ragazze di 21 anni sono state investite e uccise dopo essere state travolte da un'auto a Brivio, Lecco - X Vai su X

Due ragazze di 21 anni sono state investite e uccise dopo essere state travolte da un'auto a Brivio, Lecco - facebook.com Vai su Facebook

Due ragazze di 21 anni investite e uccise da un'auto: camminavano sul ciglio della strada per andare alla festa di paese; Chi erano le due 21enni falciate sul ciglio della strada: la dinamica dell'incidente mortale; Due ragazze travolte e uccise da un'auto nel Lecchese.

Investite e uccise due ragazze di 21 anni a Lecco: travolte alle spalle mentre andavano alla festa di paese - Sulla dinamica indagano i carabinieri di Merate: l’auto che le ha travolte e uccise sul colpo sulla provinciale di Brivio (Lecc ... Secondo fanpage.it

Tragico incidente: due ventenni investite e uccise nel Lecchese - Due ragazze di 21 anni sono morte nella tarda serata di ieri a Brivio, in provincia di Lecco, dopo essere state investite da un’auto che le ha travolte mentre camminavano sul ciglio della strada provi ... Da livesicilia.it