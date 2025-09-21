Investite da un furgone mentre vanno alla festa del paese morte due 21enni a Brivio

21 set 2025

(Adnkronos) – Proseguono le indagini dei carabinieri sul grave incidente stradale avvenuto ieri sera a Brivio, in provincia di Lecco. Due ragazze 21enni sono morte dopo essere stata investite da un furgone mentre camminavano sul ciglio della strada probabilmente per raggiungere la festa del paese.  Le giovani travolte sono morte sul colpo, mentre è rimasta . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

