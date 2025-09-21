Investimento mortale nel centro abitato | conducente indagato per omicidio stradale
OSTUNI - È indagato per omicidio stradale il 61enne alla guida della Volkswagen che nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 20 settembre, ha investito e ucciso una donna di 74 anni, Pierangela Chiffi, funzionaria dell'Ispettorato del Lavoro in pensione, a Ostuni. L'incidente si è verificato in via. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
