Intitolata al sottotenente Enzo Fregosi la sede di Chianni dell’Associazione Nazionale Carabinieri

Pisatoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con una cerimonia solenne e altamente partecipata, l’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Chianni ha intitolato la propria sede al sottotenente Enzo Fregosi, Medaglia d’Oro vittima del terrorismo, caduto nella strage di Nassiriya il 12 novembre 2003. Alla presenza delle massime. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

