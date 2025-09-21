Intitolata al sottotenente Enzo Fregosi la sede di Chianni dell’Associazione Nazionale Carabinieri
Con una cerimonia solenne e altamente partecipata, l’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Chianni ha intitolato la propria sede al sottotenente Enzo Fregosi, Medaglia d’Oro vittima del terrorismo, caduto nella strage di Nassiriya il 12 novembre 2003. Alla presenza delle massime. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: intitolata - sottotenente
Questa mattina, in occasione dell’89° Anniversario dalla morte del pilota Giorgio Franceschi, Sottotenente Medaglia d’Oro al Valor Militare al quale è intitolato l’Aeroporto di Foligno, abbiamo voluto rendere omaggio alla sua memoria, tributandogli il giusto rico - facebook.com Vai su Facebook
Intitolata al sottotenente Enzo Fregosi la sede di Chianni dell’Associazione Nazionale Carabinieri; La sede dell'Anc intitolata a Enzo Fregosi; Raccolta cerimonia nella Stazione Carabinieri intitolata ad Enzo Fregosi.