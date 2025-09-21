Interviste | Mirco Lipari Sono contento del gol realizzato ma potevamo chiuderla prima
Mirco Lipari (nella foto) dopo il suo primo gol in maglia bianconera arriva raggiante in sala stampa. Per l’ex Pontedera seconda gara da titolare di fila e un feeling crescente con i compagni. "Sono ovviamente contento del gol che ha chiuso la gara – dice l’esterno d’attacco che ieri indossava la maglia numero 11 -. Era importante a quel punto chiuderla con i nostri avversari che erano sbilanciati". Però il 2-0 sarebbe potuto arrivare prima. "Potevamo effettivamente fare meglio in un altre occasioni che abbiamo creato e potevamo quindi chiuderla prima per non rischiare nulla in fondo. Ma siamo contenti così: stiamo lavorando tanto e miglioreremo anche in questo aspetto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
