Intervento di messa in sicurezza lungo il sentiero del rifugio Bietti

La Comunità montana Lario orientale Valle San Martino ha concluso i lavori di manutenzione di un tratto del sentiero attrezzato n.16 che collega il Rifugio Bietti alla bocchetta di Val Cassina, nel territorio comunale di Mandello del Lario e interessato dal passaggio della gara Grigne Skymarathon. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Pronto a partire l'ìntervento di messa in sicurezza del cedro di piazza Brà, ma il risultato non è scontato

Partito l'intervento di messa in sicurezza del cedro dei giardini di piazza Brà

Galleria Umberto, intervento di pulizia e messa in sicurezza del cantiere

Completato l’intervento di messa in sicurezza e installazione delle prime barriere in Acciaio Corten sulla strada comunale Castelmezzano/Laurenzana finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Comune di Castelmezzano #SicurezzaStradale #b - facebook.com Vai su Facebook

Nuovo sopralluogo del presidente de Pascale e del sindaco Lepore lungo il torrente Ravone a Bologna - Terminati i primi interventi di somma urgenza è, infatti, in fase di ultimazione il progetto per i ... sassuolo2000.it scrive

Riaperta via dello Schiavo: completato l’intervento di messa in sicurezza e ripristino in località Pietre Cavate - È ufficialmente concluso l’intervento di messa in sicurezza e riassetto idrogeologico di via dello Schiavo, in località Pietre Cavate, a seguito del quale è stato finalmente riaperto al transito il ... Scrive valdinievoleoggi.it