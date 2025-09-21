Inter sprecona quanta sofferenza col Sassuolo | alla fine vince grazie a un autogol | Cronaca 2-1

Nerazzurri avanti al 13' del primo tempo grazie a una rete di Dimarco, poi il raddoppio grazie a un'autorete di Muharemovic prima del gol dell'ex napoletano Cheddira . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

