Inter sprecona quanta sofferenza col Sassuolo | alla fine vince grazie a un autogol | Cronaca 2-1

Nerazzurri avanti al 13' del primo tempo grazie a una rete di Dimarco, poi il raddoppio grazie a un'autorete di Muharemovic prima del gol dell'ex napoletano Cheddira . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

In questa notizia si parla di: inter - sprecona

Partita sofferta tra Inter e Genoa finita 1-0 con gol del capitano Lautaro Martinez e momentaneo primo posto in attesa della partita di domani tra Napoli e Como Genoa ben messo in difesa,Inter sprecona come al solito,legni a go go …. Finirà questa sfortuna e r - facebook.com Vai su Facebook

#Inter sprecona e imprecisa L'analisi del CorSport sulla sconfitta con la #Juventus - X Vai su X

Inter al Mondiale per club, quanto hanno guadagnato finora i nerazzurri - Con la vittoria in extremis sugli Urawa Red Diamonds, l’Inter è arrivata a intascare già 24 milioni e mezzo di euro al Mondiale per club. Secondo repubblica.it

Inter, Dimarco: “Sento questa sofferenza, volevo rendervi felici e non ce l’ho fatta” - La lettera di Federico Dimarco sul suo profilo Instagram dopo la sconfitta dell’Inter con il PSG in finale di Champions League. Si legge su gianlucadimarzio.com