Inter silenzio a cori per Chivu | c’è un’esclusione che fa discutere

Clima particolare a San Siro per la sfida di campionato contro il Sassuolo: il tecnico acclamato, diverse le novità di formazione L’ Inter ospita il Sassuolo a San Siro e cerca di svoltare anche in campionato dopo il bel successo in Champions League all’esordio stagionale contro l’ Ajax. Cristian Chivu (LaPresse) – Calciomercato.it I nerazzurri arrivano alla sfida dopo due sconfitte consecutive con Udinese e Juventus nel Derby d’Italia di Torino, con l’obiettivo di ritrovare il successo anche in Serie A e non perdere ulteriore terreno in classifica. Non c’è però il tutto esaurito al Meazza come spesso succede per le gare casalinghe dell’Inter, con un clima surreale allo stadio per la protesta della curva nerazzurra. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inter, silenzio a cori per Chivu: c’è un’esclusione che fa discutere

San Siro e il silenzio della Curva Sud, Salvini difende gli ultras ‘normali’: “Il prefetto convochi Milan e Inter”

Calhanoglu Inter, il silenzio sulle voci dalla Turchia genera malumori: i nerazzurri fanno il prezzo al Galatasaray! I nomi per l’eventuale sostituto

Ziliani accusa: «Per la Juventus silenzio dei media, Inter sotto lente…»

Inter-Sassuolo, Curva in silenzio: solo un coro per Chivu; Inter-Sassuolo 0-0 | Coro SOLO per Chivu ?? Doppia chance per C. Augusto!; La Curva Nord vuota per protesta: così gli ultras nerazzurri contesteranno la linea dura dell’Inter.

