Inter-Sassuolo un big di Chivu spedito in panchina | Fuori per un paio di mesi

Calciomercato.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo tempo di San Siro ha portato in dote anche qualche sbavatura da parte dei nerazzurri Grazie ad un primo tempo impattante sotto tanti punti di vista, l’Inter ha subito messo le cose in chiaro con il Sassuolo trovando la rete del momentaneo vantaggio grazie a Dimarco. L’esterno di Chivu è riuscito a chiudere nel migliore dei modi un’azione dei nerazzurri molto ben congegnata, iniziata da Barella, rifinita da Susic e chiusa proprio dal laterale della Nazionale. (LaPresse) – Calciomercato.it I meneghini hanno avuto globalmente le redini dell’incontro in mano, rischiando solo in un paio di occasioni in contropiede sulla qualità in transizione degli uomini di Grosso. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

inter sassuolo un big di chivu spedito in panchina fuori per un paio di mesi

© Calciomercato.it - Inter-Sassuolo, un big di Chivu spedito in panchina: “Fuori per un paio di mesi”

In questa notizia si parla di: inter - sassuolo

Women’s cup. Il Milan col Sassuolo e l’Inter va a Genova. Como, c’è la Viola

Calciomercato Inter, Tajon Buchanan nel mirino del Sassuolo! Il giocatore potrebbe rimanere in Serie A

Calciomercato Inter, Sassuolo vicino a chiudere per un giocatore nerazzurro! I dettagli della trattativa con i neroverdi

Inter-Sassuolo: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Verso Inter-Sassuolo: la conferenza di Chivu in diretta; Inter-Sassuolo: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni.

inter sassuolo big chivuInter-Sassuolo 1-0 | Sucic ILLUMINA ?? Dimarco si sblocca! ?? | OneFootball - Dopo tre giornate, l’Inter di Chivu si presenta con un bilancio di una vittoria e due sconfitte. Si legge su onefootball.com

inter sassuolo big chivuInter-Sassuolo, Curva in silenzio: solo un coro per Chivu - Sassuolo ma hanno voluto ringraziare l'allenatore per le sue parole ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Inter Sassuolo Big Chivu