Inter-Sassuolo un big di Chivu spedito in panchina | Fuori per un paio di mesi

Il primo tempo di San Siro ha portato in dote anche qualche sbavatura da parte dei nerazzurri Grazie ad un primo tempo impattante sotto tanti punti di vista, l’Inter ha subito messo le cose in chiaro con il Sassuolo trovando la rete del momentaneo vantaggio grazie a Dimarco. L’esterno di Chivu è riuscito a chiudere nel migliore dei modi un’azione dei nerazzurri molto ben congegnata, iniziata da Barella, rifinita da Susic e chiusa proprio dal laterale della Nazionale. (LaPresse) – Calciomercato.it I meneghini hanno avuto globalmente le redini dell’incontro in mano, rischiando solo in un paio di occasioni in contropiede sulla qualità in transizione degli uomini di Grosso. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

