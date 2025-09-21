Inter-Sassuolo Streaming Gratis | dove vedere la Serie A in Diretta Live e formazioni ufficiali

La 4ª giornata di campionato di Serie A sta regalando diversi scontri interessanti, ma questa sera, 21 settembre 2025, l’Inter affronterà il Sassuolo con l’intenzione di proseguire il proprio percorso sulla falsa riga di quanto visto in Champions League, mettendosi definitivamente alle spalle le sconfitte contro Udinese e Sassuolo. Per questa sfida, l’Inter di Cristian Chivu scenderà in campo con diversi cambi rispetto a quanto visto nelle ultime uscite: tra tutti, a prendersi il palcoscenico sarà Josep Martinez che sostituirà Sommer tra i pali, mentre a trainare l’attacco, con un Lautaro Martinez non ancora in condizioni ottimali ci saranno Pio Esposito e Thumar, con Bonny pronto a subentrare a partita in corso. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter-Sassuolo, Streaming Gratis: dove vedere la Serie A in Diretta Live e formazioni ufficiali

In questa notizia si parla di: inter - sassuolo

Women’s cup. Il Milan col Sassuolo e l’Inter va a Genova. Como, c’è la Viola

Calciomercato Inter, Tajon Buchanan nel mirino del Sassuolo! Il giocatore potrebbe rimanere in Serie A

Calciomercato Inter, Sassuolo vicino a chiudere per un giocatore nerazzurro! I dettagli della trattativa con i neroverdi

Chivu ieri in conferenza: "La squadra ha bisogno di una curva che li sostenga" La Curva Nord dedica a questa frase uno striscione prima di Inter-Sassuolo: "Società, questa è mentalità" - X Vai su X

#InterSassuolo is in Milan. But interists are all over the world ? #ForzaInter | Qatar Airways - facebook.com Vai su Facebook

Inter-Sassuolo, dove vedere la partita in tv: gli orari; Inter-Sassuolo dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni; Dove vedere Inter vs Sassuolo in streaming gratis: Serie A Giornata 4.

Inter-Sassuolo, dove vedere la partita in tv: gli orari - 45 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando ... Si legge su sport.sky.it

Inter-Sassuolo: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - I nerazzurri di Chivu e i neroverdi di Grosso giocano a San Siro nel quarto turno del massimo campionato italiano ... tuttosport.com scrive