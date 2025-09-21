Inter-Sassuolo | Sky Dazn o NOW? Dove vederla in tv e in streaming

L'Inter torna a San Siro dopo la sconfitta con la Juve, il Sassuolo viene dalla vittoria sulla Lazio. Fischio d'inizio alle 20.45, arbitra Marinelli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter-Sassuolo: Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in tv e in streaming

In questa notizia si parla di: inter - sassuolo

Women’s cup. Il Milan col Sassuolo e l’Inter va a Genova. Como, c’è la Viola

Calciomercato Inter, Tajon Buchanan nel mirino del Sassuolo! Il giocatore potrebbe rimanere in Serie A

Calciomercato Inter, Sassuolo vicino a chiudere per un giocatore nerazzurro! I dettagli della trattativa con i neroverdi

Preview #InterSassuolo - #Chivu lancia #Martinez. #Esposito-#Thuram verso il bis - X Vai su X

That time we scored #ForzaInter #InterSassuolo - facebook.com Vai su Facebook

Inter-Sassuolo: Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in tv e in streaming; Inter-Sassuolo dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni; Dove vedere Inter-Sassuolo in tv? Dazn o Sky, orario.

Dove vedere Inter-Sassuolo in tv? Dazn o Sky, orario - Sassuolo si disputerà oggi, domenica 21 settembre, alle ore 20:45 allo stadio Meazza di Milano. Da corrieredellosport.it

Inter-Sassuolo come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni e orario - Scopri Data e Orario, Probabili Formazioni, Arbitro e VAR. Scrive sport.virgilio.it