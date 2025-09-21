Inter-Sassuolo quando giocano | probabili formazioni dove vederla in tv e streaming orario e arbitro

A San Siro l'Inter ospita il Sassuolo nella quarta giornata di Serie A. Un match che assume già contorni importanti per il cammino delle due formazioni. I nerazzurri hanno vinto al. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Inter-Sassuolo quando giocano: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming, orario e arbitro

In questa notizia si parla di: inter - sassuolo

Women’s cup. Il Milan col Sassuolo e l’Inter va a Genova. Como, c’è la Viola

Calciomercato Inter, Tajon Buchanan nel mirino del Sassuolo! Il giocatore potrebbe rimanere in Serie A

Calciomercato Inter, Sassuolo vicino a chiudere per un giocatore nerazzurro! I dettagli della trattativa con i neroverdi

Spazio alle parole di Stefan de Vrij ? Intervista esclusiva Olivia Schough Matteo Cocchi si racconta Analisi e tanto, tanto altro #ForzaInter #InterSassuolo - X Vai su X

That time we scored #ForzaInter #InterSassuolo - facebook.com Vai su Facebook

Probabili formazioni Inter-Sassuolo: chi gioca titolare e le ultime su Martinez, Sommer, Lautaro, Pio Esposito e Berardi; Inter-Sassuolo quando giocano: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming, orario e arbitro; Inter-Sassuolo, le probabili formazioni della partita di Serie A.

Inter-Sassuolo: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - I nerazzurri di Chivu e i neroverdi di Grosso giocano a San Siro nel quarto turno del massimo campionato italiano ... tuttosport.com scrive

Inter-Sassuolo quando giocano: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming, orario e arbitro - Un match che assume già contorni importanti per il cammino delle due formazioni. Lo riporta msn.com