Inter-Sassuolo pagelle | Dimarco trascina J Martinez decisivo tra i pali Chivu convince

Inter-Sassuolo pagelle. L’Inter di Cristian Chivu supera il Sassuolo in una gara intensa, ricca di emozioni e di qualche rimpianto sotto porta. I nerazzurri hanno mostrato solidità, idee chiare e una buona spinta offensiva, ma hanno anche concesso troppo in fase difensiva, rischiando di rimettere in partita i neroverdi. Ecco le pagelle di Inter-Sassuolo con voti e analisi dei protagonisti. Inter-Sassuolo pagelle dei nerazzurri. J. Martinez 6,5 La scelta di Chivu di alternarlo a Sommer si rivela azzeccata. L’ex Genoa risponde con una prestazione sicura: bene su Laurienté in avvio, decisivo al 63’ con un volo plastico sul colpo di Pinamonti che salva il risultato. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Serie A: Inter-Sassuolo 2-1: meritato successo nerazzurro. Tre punti di ossigeno per Chivu Fiorentina-Como 1-2, Cremonese-Parma 0-0 e Torino-Atalanta 0-3.

Inter-Sassuolo 2-1, pagelle e tabellino: Sucic inventa, Dimarco la sblocca, Thuram stanco, Pio Esposito a secco, assist di Berardi, Cheddira entra e segna; Inter-Sassuolo LIVE; FINALE Inter-Sassuolo 2-1: decidono Carlos Augusto e Dimarco.

PAGELLE E TABELLINO INTER-SASSUOLO 2-1: pendolino Dimarco, Dumfries scarico - TOP: Berardi 7 – È la bestia nera dell’Inter al Meazza e lascia come al solito il segno con l’assist delizioso per il subentrante Cheddira. Scrive calciomercato.it

Inter-Sassuolo 2-1, le pagelle: Barella propulsore (7), Dimarco pendolino (7). Pio Esposito, tutto tranne il gol (7) - 0 di Amsterdam al debutto in Champions, ritrova continuità di vittorie anche in serie A, voltando pagina dopo Udinese e Juve e superando ... Come scrive msn.com