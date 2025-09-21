Inter-Sassuolo oggi in Serie A | orario probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – La domenica di Serie A si chiude con la sfida tra Inter e Sassuolo. Oggi, 21 settembre, i nerazzurri affrontano la squadra di Fabio Grosso a San Siro nella quarta giornata di campionato. Gli uomini di Chivu, reduci dalla vittoria in trasferta in Olanda contro l’Ajax in Champions, sono chiamati a riscattare le . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Inter-Sassuolo oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

In questa notizia si parla di: inter - sassuolo

Women’s cup. Il Milan col Sassuolo e l’Inter va a Genova. Como, c’è la Viola

Calciomercato Inter, Tajon Buchanan nel mirino del Sassuolo! Il giocatore potrebbe rimanere in Serie A

Calciomercato Inter, Sassuolo vicino a chiudere per un giocatore nerazzurro! I dettagli della trattativa con i neroverdi

Spazio alle parole di Stefan de Vrij ? Intervista esclusiva Olivia Schough Matteo Cocchi si racconta Analisi e tanto, tanto altro #ForzaInter #InterSassuolo - X Vai su X

That time we scored #ForzaInter #InterSassuolo - facebook.com Vai su Facebook

Inter-Sassuolo oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla; Dove vedere Lazio-Roma, Inter-Sassuolo e le altre partite di oggi in serie A; Inter-Sassuolo: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale.

Inter-Sassuolo: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - I nerazzurri di Chivu e i neroverdi di Grosso giocano a San Siro nel quarto turno del massimo campionato italiano ... Si legge su tuttosport.com

Inter-Sassuolo, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita - Sassuolo è la partita in programma oggi domenica 21 settembre alle ore 20. Lo riporta fanpage.it