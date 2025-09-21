Inter Sassuolo nel mirino | Sucic punta al rilancio

La giornata di oggi sarà estremamente delicata per l’Inter. Reduci dal successo per 2-0 con l’Ajax, nel segno di un super Marcus Thuram, i nerazzurri non hanno tempo di fermarsi e vogliono risalire la china di una classifica che non soddisfa l’ambiente. L’obiettivo è quello di avvicinarsi alle prime posizioni, lasciandosi alle spalle le due sconfitte consecutive con Udinese e Juventus. La Beneamata tornerà in campo con il Sassuolo, gara in programma alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza per il quarto turno di campionato. Una partita estremamente delicata, contro un cliente che ha dato prova di essere ostico se si guardano gli incroci storici. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

