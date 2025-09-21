La partita tra Inter e Sassuolo sta per prendere il via e alle ore 20:45 del 21 settembre l’arbitro Marinelli fischierà l’inizio della sfida. In questa quarta giornata di Serie A, Chivu ha deciso di fare alcuni cambi per dare la possibilità a tutti di mettersi in mostra e far rifiatare nel contempo i titolari. Prima dell’inizio della partita, ai microfoni di DAZN è intervenuto Beppe Marotta, presidente nerazzurro: “Da presidente dell’Inter e da uomo di calcio assisto ad uno scenario un po’ imbarazzante. Credo che il calcio a Milano sia messo un po’ da parte, San Siro non è stato promosso per Euro 2032. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter-Sassuolo, Marotta: “Sommer ha preso bene l’avvicendamento, Pio Esposito è il futuro”