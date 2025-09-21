Inter Sassuolo lo striscione della Curva Nord a sostegno di Chivu e contro la società | Questa è mentalità

Inter Sassuolo, Curva Nord in silenzio: la protesta continua ma l’allenatore riceve un tributo speciale. La protesta della Curva Nord non si ferma. I tifosi collocati al secondo anello verde dello stadio San Siro hanno scelto di non cantare nella prima parte della sfida contro il Sassuolo, mantenendo così la linea critica nei confronti della società nerazzurra e, in particolare, della gestione degli abbonamenti. Il malcontento, già emerso nelle settimane precedenti, si è fatto sentire anche dopo la vittoria in Champions League sul campo dell’ Ajax, quando la squadra di Cristian Chivu sembrava aver ritrovato certezze sul piano del gioco. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Sassuolo, lo striscione della Curva Nord a sostegno di Chivu e contro la società: «Questa è mentalità»

In questa notizia si parla di: inter - sassuolo

Women’s cup. Il Milan col Sassuolo e l’Inter va a Genova. Como, c’è la Viola

Calciomercato Inter, Tajon Buchanan nel mirino del Sassuolo! Il giocatore potrebbe rimanere in Serie A

Calciomercato Inter, Sassuolo vicino a chiudere per un giocatore nerazzurro! I dettagli della trattativa con i neroverdi

Live Reaction di Inter-Sassuolo & Quelli della cs24 - X Vai su X

Serie A: dopo 45' Inter-Sassuolo 1-0: vantaggio meritato nerazzurro Fiorentina-Como 1-2, Cremonese-Parma 0-0 e Torino-Atalanta 0-3. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/09/campionato-calcio-serie-a-quarta-giornata-2 - facebook.com Vai su Facebook

Inter, prosegue la polemica della Curva Nord col club: “Questa è mentalità”. E citano Chivu; VIDEO FCIN1908 / Inter, la Curva Nord cita Chivu e manda un messaggio al club; Striscione fascista nella curva della Roma. I versi tratti dal brano “Er cammerata”.

Curva Nord contro l’Inter: striscione polemico, si cita anche Chivu - Tifosi dell'Inter contro Marotta e l'intera dirigenza: lo striscione a San Siro, si cita anche mister Chivu. Riporta calciomercato.it

Inter-Sassuolo, Curva in silenzio: solo un coro per Chivu - Sassuolo ma hanno voluto ringraziare l'allenatore per le sue parole ... Secondo msn.com