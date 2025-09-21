Inter Sassuolo LIVE | cronaca risultato e tabellino del match
di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 20.45 a San Siro per Inter Sassuolo, match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Sassuolo, match valevole per il 4° turno del campionato di Serie A 202526. I nerazzurri di Cristian Chivu, reduci dal KO per 4 a 3 contro la Juventus, sono chiamati ad una reazione ed ospitano i neroverdi di Fabio Grosso, reduci dal successo per 1 a 0 contro la Lazio nella scorsa giornata. Segui con noi la cronaca live testuale del match. CRONACA. Fischio d’inizio alle 20.45. Migliore in campo a fine primo tempo:. 🔗 Leggi su Internews24.com
