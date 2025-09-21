Inter Sassuolo LIVE 2-1 | Cheddira accorcia le distanze annullato il gol a Frattesi

Internews24.com | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 20.45 a San Siro per Inter Sassuolo, match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Sassuolo, match valevole per il 4° turno del campionato di Serie A 202526. I nerazzurri di Cristian Chivu, reduci dal KO per 4 a 3 contro la Juventus, sono chiamati ad una reazione ed ospitano i neroverdi di Fabio Grosso, reduci dal successo per 1 a 0 contro la Lazio nella scorsa giornata. Segui con noi la cronaca live testuale del match. AGGIORNA LA LIVE CRONACA. 1? Fischio d’inizio – Si comincia! 3? Cross insidioso di Sucic dalla sinistra – Thuram tocca il pallone in area ma non riesce a controllarlo con la coscia. 🔗 Leggi su Internews24.com

inter sassuolo live 2 1 cheddira accorcia le distanze annullato il gol a frattesi

© Internews24.com - Inter Sassuolo LIVE 2-1: Cheddira accorcia le distanze, annullato il gol a Frattesi

In questa notizia si parla di: inter - sassuolo

Women’s cup. Il Milan col Sassuolo e l’Inter va a Genova. Como, c’è la Viola

Calciomercato Inter, Tajon Buchanan nel mirino del Sassuolo! Il giocatore potrebbe rimanere in Serie A

Calciomercato Inter, Sassuolo vicino a chiudere per un giocatore nerazzurro! I dettagli della trattativa con i neroverdi

Inter-Sassuolo LIVE; LIVE Inter-Sassuolo 2-1: Cheddira riapre la gara! 6' di recupero; Inter-Sassuolo 2-1 live, risultato in diretta della partita di Serie A: Cheddira riapre la partita.

inter sassuolo live 2LIVE - Inter-Sassuolo 0-0, Marinelli fischia l'inizio: primo pallone per i neroverdi di Grosso - Fallo di Muharemovic a metà campo, punizione per l'Inter. Scrive fcinternews.it

inter sassuolo live 2Quando si gioca Inter - Sassuolo? - Sassuolo: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Come scrive sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Inter Sassuolo Live 2