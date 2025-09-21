Inter-Sassuolo le pagelle | Sucic merita 7 Male Coulibaly 5

Nei nerazzurri bene anche Martinez e Carlos Augusto. Acerbi unico sotto il 6. Berardi immortale, male Idzes e Matic. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter-Sassuolo, le pagelle: Sucic merita 7. Male Coulibaly, 5

In questa notizia si parla di: inter - sassuolo

Women’s cup. Il Milan col Sassuolo e l’Inter va a Genova. Como, c’è la Viola

Calciomercato Inter, Tajon Buchanan nel mirino del Sassuolo! Il giocatore potrebbe rimanere in Serie A

Calciomercato Inter, Sassuolo vicino a chiudere per un giocatore nerazzurro! I dettagli della trattativa con i neroverdi

#InterSassuolo - X Vai su X

Serie A: Inter-Sassuolo 2-1: meritato successo nerazzurro. Tre punti di ossigeno per Chivu Fiorentina-Como 1-2, Cremonese-Parma 0-0 e Torino-Atalanta 0-3. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/09/campionato-calcio-se - facebook.com Vai su Facebook

Inter-Sassuolo 2-1, pagelle e tabellino: Sucic inventa, Dimarco la sblocca, Thuram stanco, Pio Esposito a secco, assist di Berardi, Cheddira entra e segna; Inter-Sassuolo, le pagelle: Sucic merita 7. Male Coulibaly, 5; Le pagelle di Inter-Sassuolo 2-1: Carlos Augusto decisivo (7), grande impatto dell’ex Napoli Cheddira (7).

PAGELLE E TABELLINO INTER-SASSUOLO 2-1: pendolino Dimarco, Dumfries scarico - TOP: Berardi 7 – È la bestia nera dell’Inter al Meazza e lascia come al solito il segno con l’assist delizioso per il subentrante Cheddira. Si legge su calciomercato.it

Pagelle Inter-Sassuolo 2-1: Dimarco e Augusto bomber a sorpresa, Pio Esposito risveglia San Siro, Sucic ok - 1 top e flop: i nerazzurri vincono grazie a Dimarco e Carlos Augusto. Lo riporta sport.virgilio.it