Inter-Sassuolo la moviola | goal annullato a Frattesi ecco perché Proteste di Grosso

2025-09-21 20:44:00 Arrivano conferme: Di seguito i principali episodi da moviola di Inter-Sassuolo, match valido per la quarta giornata di Serie A. INTER–SASSUOLO – h. 20.45 ARBITRO: MARINELLI ASSISTENTI: MONDIN – ROSSI L. IV: PERRI VAR: PEZZUTO AVAR: CHIFFI GLI EPISODI. 90? +4 – Proteste da parte di Fabio Grosso dalla panchina (appena sancito il finale, il tecnico dei neroverdi è corso in direzione dell’arbitro per chiedere alcuni chiarimenti) per una possibile trattenuta in area nei confronti di Cheddira: per il direttore di gara e il VAR non c’è nulla. 86? – GOAL ANNULLATO ALL’INTER! Grande azione corale da parte dell’Inter che arriva in porta grazie all’intesa fra Frattesi e Dimarco. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Inter-Sassuolo 2-1: video, gol e highlights - Apre le marcature subito Dimarco che, col mancino, sfrutta l'assist di Sucic per il vantaggio. Come scrive sport.sky.it