Inter-Sassuolo highlights | tutti i gol – VIDEO
Inter-Sassuolo highlights. L’ Inter di Cristian Chivu archivia la sfida contro il Sassuolo con una vittoria sofferta ma meritata, al termine di una gara vibrante e carica di emozioni. I nerazzurri hanno messo in mostra organizzazione, personalità e un atteggiamento propositivo in avanti, costruendo diverse occasioni da gol. Allo stesso tempo, però, qualche leggerezza difensiva ha rischiato di rianimare i neroverdi, mantenendo la sfida aperta fino agli ultimi minuti. Ecco le azioni salienti della gara. Inter-Sassuolo highlights. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Women’s cup. Il Milan col Sassuolo e l’Inter va a Genova. Como, c’è la Viola
Calciomercato Inter, Tajon Buchanan nel mirino del Sassuolo! Il giocatore potrebbe rimanere in Serie A
Calciomercato Inter, Sassuolo vicino a chiudere per un giocatore nerazzurro! I dettagli della trattativa con i neroverdi
Serie A: Inter-Sassuolo 2-1: meritato successo nerazzurro. Tre punti di ossigeno per Chivu Fiorentina-Como 1-2, Cremonese-Parma 0-0 e Torino-Atalanta 0-3. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/09/campionato-calcio-se - facebook.com Vai su Facebook
Inter-Sassuolo LIVE; Serie A. Inter-Sassuolo 2-1: meritato successo nerazzurro. Tre punti di ossigeno per Chivu - Inter-Sassuolo, la cronaca testuale; Serie A: Inter-Sassuolo 2-1: meritato successo nerazzurro. Tre punti di ossigeno per Chivu Fiorentina-Como 1-2, Cremonese-Parma 0-0 e Torino-Atalanta 0-3. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/09/campionato-calcio-se.
Inter-Sassuolo 2-1: video, gol e highlights - Apre le marcature subito Dimarco che, col mancino, sfrutta l'assist di Sucic per il vantaggio. Si legge su sport.sky.it
L’Inter ritrova il successo anche in Serie A: Sassuolo battuto dai gol di Dimarco e Carlos Augusto - 1 A segno Dimarco e Carlos Augusto, due difensori decidono il posticipo della 4ª giornata, che porta la squadra di ... Lo riporta fanpage.it