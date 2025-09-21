Inter-Sassuolo highlights | tutti i gol – VIDEO

Inter-Sassuolo highlights. L’ Inter di Cristian Chivu archivia la sfida contro il Sassuolo con una vittoria sofferta ma meritata, al termine di una gara vibrante e carica di emozioni. I nerazzurri hanno messo in mostra organizzazione, personalità e un atteggiamento propositivo in avanti, costruendo diverse occasioni da gol. Allo stesso tempo, però, qualche leggerezza difensiva ha rischiato di rianimare i neroverdi, mantenendo la sfida aperta fino agli ultimi minuti. Ecco le azioni salienti della gara. Inter-Sassuolo highlights. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it