Inter Sassuolo, Grosso chiede continuità e punta sugli stessi uomini per la sfida del Meazza. L’analisi della Gazzetta dello Sport. L’ Inter si prepara ad affrontare il Sassuolo in un match che, almeno sulla carta, vede i nerazzurri favoriti. Ma gli emiliani di Fabio Grosso arrivano a San Siro con rinnovata fiducia, forti del successo ottenuto contro la Lazio e con l’intenzione di confermare le buone sensazioni mostrate nell’ultima uscita. Alla vigilia della gara, Grosso ha indicato chiaramente la strada da seguire: «In questo momento serve continuità». Una dichiarazione che, secondo La Gazzetta dello Sport, si traduce in una scelta ben precisa: confermare la stessa formazione che ha superato i biancocelesti, dando fiducia a un gruppo che sta iniziando a rispondere alle sue sollecitazioni. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Sassuolo, Grosso cerca continuità: l’analisi della Gazzetta dello Sport sull’undici neroverde