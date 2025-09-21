Inter-Sassuolo formazioni ufficiali | ecco il Martinez scelto da Chivu c’è un ritorno nel mezzo
Inter-Sassuolo formazioni ufficiali. Cristian Chivu era stato chiaro alla vigilia: “ Un Martinez giocherà “. E alla fine il tecnico nerazzurro ha mantenuto la promessa, con Josep Martinez schierato dal primo minuto tra i pali per la sfida di San Siro contro il Sassuolo. In attacco, invece, nuova occasione per il giovane Pio Esposito, preferito ancora a Lautaro Martinez, inizialmente in panchina. La scelta in porta rappresenta una novità significativa: dopo le prime uscite affidate a Sommer, l’allenatore rumeno ha deciso di puntare sullo spagnolo ex Genoa. In difesa si rivede Francesco Acerbi, mentre a centrocampo spazio dal primo minuto a Petar Sucic, chiamato a dare ritmo e qualità accanto a Calhanoglu e Barella. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
