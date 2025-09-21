Inter-Sassuolo Diretta LIVE | segui con noi il match
La partita tra Inter e Sassuolo andrà in scena a partire dalle ore 20:45 del 21 settembre, nella gara valida per la quarta giornata di Serie A. Segui con noi la Diretta Live della sfida del Meazza. 21 minuti fa 21 Settembre 2025 20:02 8:02 pm Inter-Sassuolo, formazioni ufficiali. INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Sucic, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Esposito, Thuram. Allenatore: Chivu SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso L'articolo proviene da ForzaInter. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
